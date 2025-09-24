Силовые структуры
09:54, 24 сентября 2025

Назначена дата беседы по иску об изъятии миллиардов у главы Совета судей России

Суд проведет беседу об изъятии активов главы Совета судей РФ Момотова 24 октября
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Суд проведет беседу по иску Генеральной прокуратуры к председателю Совета судей России Виктору Момотову 24 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Останкинский районный суд Москвы.

Заявление об изъятии активов на девять миллиардов рублей принято к производству.

По предварительным данным, глава Совета судей РФ нарушил антикоррупционное законодательство. В частности, вместе с краснодарским авторитетным бизнесменом Андреем Марченко он создал сеть отелей Marton на территории Краснодарского края, Ростовской области, Волгограда, Воронежа, Калининграда, Нижнего Новгорода, Вологды и Москвы.

Ранее Момотов отреагировал на новость об иске Генпрокуратуры. Он попросил комиссию по реализации мероприятий противодействия коррупции, урегулированию конфликта интересов во внеслужебных отношениях и при исполнении судьями своих полномочий проверить нарушение им антикоррупционного законодательства.

