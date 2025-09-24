Обнаруженные российскими таможенниками БПЛА в фурах из Китая попали на видео

В Приморье на видео попали обнаруженные таможенниками 3000 БПЛА в фурах из Китая

В Приморье на видео попали обнаруженные таможенниками в фурах из Китая 3000 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России в официальном Telegram-канале.

На кадрах видео сотрудники таможни распаковывают коробки, в которых находится большое количество различных БПЛА, в том числе самолетного типа.

Несмотря на то что груз был задекларирован как товары народного потребления, при проверке внутри были обнаружены коробки с дронами. Всего изъято 2672 квадрокоптера, два беспилотника самолетного типа и свыше 200 единиц комплектующих. Некоторые дроны были оборудован камерами наблюдения, тепловизорами и приспособлениями для транспортировки грузов.

По данному факту возбуждено дело по статье 16.2 («Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров») КоАП РФ.

После рассмотрения дела судом может быть принято решение о конфискации дронов и передаче их Минобороны России для нужд специальной военной операции (СВО).

Ранее сообщалось, что в Россию незаконно ввезли в фурах из дружественной страны тысячи дронов.