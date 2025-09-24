Описана новая тактика ВСУ с использованием воздушных шаров

Полковник Матвийчук: ВСУ используют воздушные шары для отвлечения систем ПВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют новую тактику с запуском воздушных шаров со взрывчаткой над территорией России, чтобы перегрузить системы радиоэлектронной разведки (РЭР) и противовоздушной обороны (ПВО), заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Я полагаю, что эти шары — не что иное, как попытка перегрузить наши системы. Воздушные шары намного дешевле, чем беспилотники. При этом у них есть металлические основания, на которые реагирует радиолокационная станция. В итоге ПВО отвлекается на такие ложные цели и производит удары», — объяснил Матвийчук.

Он также заметил, что подобная тактика применяется впервые, поэтому нельзя сказать, насколько эффективной она окажется в итоге. Но на текущий момент, по словам военного, реальных результатов нет.

«Однако на шары и правда очень хорошо реагирует система ПВО. Может, это американцы подсказали. Мы пока такую тактику тоже не применяли — все происходит буквально впервые», — сказал полковник.

Ранее сообщалось, что ВСУ впервые атаковали ряд регионов России с помощью сразу нескольких десятков воздушных шаров со взрывчаткой. На утро среды, 24 сентября, над российскими регионами было перехвачено более 30 таких шаров.