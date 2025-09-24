Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:54, 24 сентября 2025Бывший СССРЭксклюзив

Описана новая тактика ВСУ с использованием воздушных шаров

Полковник Матвийчук: ВСУ используют воздушные шары для отвлечения систем ПВО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: rasika108 / Shutterstock / Fotodom

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют новую тактику с запуском воздушных шаров со взрывчаткой над территорией России, чтобы перегрузить системы радиоэлектронной разведки (РЭР) и противовоздушной обороны (ПВО), заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Я полагаю, что эти шары — не что иное, как попытка перегрузить наши системы. Воздушные шары намного дешевле, чем беспилотники. При этом у них есть металлические основания, на которые реагирует радиолокационная станция. В итоге ПВО отвлекается на такие ложные цели и производит удары», — объяснил Матвийчук.

Он также заметил, что подобная тактика применяется впервые, поэтому нельзя сказать, насколько эффективной она окажется в итоге. Но на текущий момент, по словам военного, реальных результатов нет.

«Однако на шары и правда очень хорошо реагирует система ПВО. Может, это американцы подсказали. Мы пока такую тактику тоже не применяли — все происходит буквально впервые», — сказал полковник.

Ранее сообщалось, что ВСУ впервые атаковали ряд регионов России с помощью сразу нескольких десятков воздушных шаров со взрывчаткой. На утро среды, 24 сентября, над российскими регионами было перехвачено более 30 таких шаров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Цена слишком высока». Залужный раскритиковал вторжение ВСУ в Курскую область и рассказал о своих врагах в украинском руководстве

    В российском городе обнаружили мягкое орудие расправы мужчины над женой

    ВСУ ударили по офису трубопроводного консорциума в центре российского города

    Индекс Мосбиржи резко упал

    В России силовики ворвались на мигрантское торжество, прервали его и попали на видео

    Во Франции предсказали судьбу поставленного Украине оружия

    В российском поселке медведь заглядывал в окна

    Крупнейший стриминговый сервис России масштабно обновился

    В России рассказали о машинах для защиты «Тосочки»

    Стоимость бензина в России достигла максимума

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости