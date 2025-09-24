Питон заполз в жилье туриста из России в Таиланде и попал на видео

Пятиметровый питон заполз в жилье отдыхающего в Таиланде россиянина. Об этом сообщает Shot.

Житель Санкт-Петербурга Александр заметил пресмыкающееся на арендованной в районе Пангана вилле. Он отметил, что туристы передвигаются по местным улицам с опаской, так как эта змея способна лишить жизни человека.

На опубликованное в сети видео попал момент, когда незваный гость переползал с одного места в другое.

По сообщению туриста, питон появился на его террасе. После этого он стал более осмотрительным в ночное время суток.

