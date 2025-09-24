Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:59, 24 сентября 2025Путешествия

Питон заполз в жилье туриста из России в Таиланде и попал на видео

Shot: Россиянин заметил на арендованной вилле в Таиланде пятиметрового питона
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Пятиметровый питон заполз в жилье отдыхающего в Таиланде россиянина. Об этом сообщает Shot.

Житель Санкт-Петербурга Александр заметил пресмыкающееся на арендованной в районе Пангана вилле. Он отметил, что туристы передвигаются по местным улицам с опаской, так как эта змея способна лишить жизни человека.

На опубликованное в сети видео попал момент, когда незваный гость переползал с одного места в другое.

По сообщению туриста, питон появился на его террасе. После этого он стал более осмотрительным в ночное время суток.

Ранее россиянка оставила 4-летнюю дочь в отеле Таиланда и исчезла. Ребенка отдали в местный приют. При этом женщину спустя несколько дней заметили в другом отеле с неизвестным мужчиной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России самолет с пассажирами впервые столкнулся с беспилотником. Что об этом известно?

    Вучич рассказал о поддержке Сербии со стороны России

    «Я лучше умру». Канье Уэст шесть лет снимал свою жизнь, но вместо сочувствия нарвался на хейт. Почему в сети жалеют его семью?

    Врач призвала отказаться от кофе с утра

    Еврокомиссия назвала способ заставить Словакию и Венгрию отказаться от нефти из России

    Питон заполз в жилье туриста из России в Таиланде и попал на видео

    В ФФФКР оценили вероятность допуска Петросян и Гуменника до Олимпиады-2026

    Названа цена самой дорогой чашки кофе в мире

    Названы самые популярные в Москве в 2025 году имена детей

    В Европе напомнили об отсутствии альтернатив российской нефти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости