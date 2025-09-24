Полиция остановила Эрдогана в Нью-Йорке

Halk TV: Полиция остановила турецкую делегацию с Эрдоганом в Нью-Йорке

Полиция остановила делегацию с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на улице Нью-Йорка. Об этом сообщает Halk TV.

Полицейские, остановившие кортеж Эрдогана, заявили, что дорога была перекрыта для проезда VIP-кортежа. Предполагается, что это был кортеж президента США Дональда Трампа.

Ранее полиция Нью-Йорка остановила кортеж президента Франции Эммануэля Макрона. Он ехал по городу после своего выступления в штаб-квартире ООН. Тогда улицы перекрыли из-за кортежа президента США Дональда Трампа.