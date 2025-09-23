Мир
13:37, 23 сентября 2025

Полиция остановила Макрона в Нью-Йорке

Полиция остановила кортеж Макрона в Нью-Йорке, инцидент попал на видео
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Полиция остановила кортеж президента Франции Эммануэля Макрона в Нью-Йорке. Опубликованное в соцсетях видео инцидента приводит телеканал BFMTV.

Сообщается, что французский лидер ехал по городу после своего выступления в штаб-квартире ООН и был остановлен полицейскими, которые перекрыли улицы из-за кортежа президента США Дональда Трампа.

На кадрах Макрон позвонил Трампу и говорит: «Знаешь что? Я жду на улице, потому что все перекрыто из-за тебя». Однако, судя по всему, полицейские так и не пропустили автомобиль президента Франции, после чего он продолжил свой путь пешком.

Ранее в ходе выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Макрон объявил, что Франция признает Государство Палестина.

