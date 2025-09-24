Интернет и СМИ
15:59, 24 сентября 2025Интернет и СМИ

Популярному блогеру-иноагенту заблокировали счета

ФНС заблокировала счета блогера Штефанова из-за отсутствия декларации по ИП
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: Холод / YouTube

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета популярного блогера Александра Штефанова (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Об этом стало известно изданию «Постньюс».

Утверждается, что причиной блокировки стало то, что блогер не подал вовремя налоговую декларацию по ИП.

Штефанов информацию о блокировке счетов публично не комментировал. Согласно данным сервиса по проверке контрагентов RusProfile, блогер ликвидировал ИП в августе.

В апреле 2024 года суд в Москве оштрафовал Штефанова за нарушение закона об иностранных агентах. Блогера обязали выплатить 30 тысяч рублей.

Минюст внес Штефанова в реестр иностранных агентов в августе 2023 года. Как заявили в министерстве, блогер распространял недостоверные сведения об органах власти в России, а также участвовал в создании материалов иноагентов.

