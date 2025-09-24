Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:02, 24 сентября 2025Экономика

Поставки одного вида продукции из Китая в Россию взлетели

РИА Новости: Экспорт китайского мыла в Россию вырос более чем на 25 % в августе
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

По итогам августа 2025 года поставки китайского мыла в Россию увеличились более чем на четверть в сравнении с июльским показателем и достигли отметки в 2,38 миллиона долларов в денежном выражении. О резком росте экспорта этого вида продукции из КНР в РФ сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы азиатской страны.

Поставки китайской мыла в Россию растут третий месяц подряд. Объемы экспорта в августе стали наибольшими с декабря прошлого года.

Несмотря на это, доля России в структуре китайского экспорта осталась незначительной — всего 1,5 процента. Главными покупателями мыла из КНР продолжают быть США, Великобритания и Австралия. На долю первой страны в августе пришелся 21 процент экспорта китайского мыла, второй — 11 процентов, а третьей — 5 процентов. В целом за последний месяц лета поставки этой продукции из КНР за границу увеличились на 4 процента и достигли 155,59 миллиона долларов.

Летом 2025 года Россия также заметно нарастила импорт китайских лекарств. По итогам июля поставки этого вида продукции из КНР в РФ увеличились почти вдвое год к году и составили 15,9 миллиона долларов в денежном выражении. За 12 месяцев поставки медикаментов и другой фармацевтической продукции из КНР на российский рынок увеличились в 1,9 раза. Самым востребованным видом оказались иммунологические продукты и препараты, сделанные из крови.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Европе назвали связанную с Путиным причину изменения позиции Трампа по Украине

    В Киевской области заявили о готовности к бунту

    Захарова рассказала о встречах Лаврова в первый день в Нью-Йорке

    В ЕС оценили неожиданное заявление Трампа о поддержке Украины

    Названа портящая весь день ошибка после пробуждения

    Российский город впервые появился в популярной игре

    В МИД оценили стремление Австрии принять переговоры по Украине

    ФСБ поразила несколько ДРГ под Дзержинском

    Компанию задержанного энергетического олигарха предложили передать государству

    ВСУ атаковали Севастополь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости