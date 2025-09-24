Поставки одного вида продукции из Китая в Россию взлетели

РИА Новости: Экспорт китайского мыла в Россию вырос более чем на 25 % в августе

По итогам августа 2025 года поставки китайского мыла в Россию увеличились более чем на четверть в сравнении с июльским показателем и достигли отметки в 2,38 миллиона долларов в денежном выражении. О резком росте экспорта этого вида продукции из КНР в РФ сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы азиатской страны.

Поставки китайской мыла в Россию растут третий месяц подряд. Объемы экспорта в августе стали наибольшими с декабря прошлого года.

Несмотря на это, доля России в структуре китайского экспорта осталась незначительной — всего 1,5 процента. Главными покупателями мыла из КНР продолжают быть США, Великобритания и Австралия. На долю первой страны в августе пришелся 21 процент экспорта китайского мыла, второй — 11 процентов, а третьей — 5 процентов. В целом за последний месяц лета поставки этой продукции из КНР за границу увеличились на 4 процента и достигли 155,59 миллиона долларов.

Летом 2025 года Россия также заметно нарастила импорт китайских лекарств. По итогам июля поставки этого вида продукции из КНР в РФ увеличились почти вдвое год к году и составили 15,9 миллиона долларов в денежном выражении. За 12 месяцев поставки медикаментов и другой фармацевтической продукции из КНР на российский рынок увеличились в 1,9 раза. Самым востребованным видом оказались иммунологические продукты и препараты, сделанные из крови.