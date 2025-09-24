Премьер Норвегии выразил несогласие с некоторыми заявлениями Трампа

Премьер-министр Норвегии Стере не согласился с рядом заявлений Трампа на ГА ООН

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере выразил несогласие с некоторыми заявлениями президента США Дональда Трампа, с которыми тот выступил на Генассамблее ООН. Об этом он сообщил в интервью NRK.

Премьер уточнил, что не согласен с утверждением американского лидера о том, что глобального потепления в мире не существует. Кроме того, Стере назвал ошибочными нападки на ООН.

«Он (Трамп — прим. "Ленты.ру") сказал целый ряд заявлений, от которых я дистанцируюсь, а также мнений и выражений, с которыми я категорически не согласен...», — отметил он.

Ранее Трамп заявил, что ООН занимается «лишь написанием резких писем и зачитыванием пустых речей». По его словам, всемирная организация не оказывала ему содействия при урегулировании мировых конфликтов.