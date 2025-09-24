Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:37, 24 сентября 2025Мир

Премьер Норвегии выразил несогласие с некоторыми заявлениями Трампа

Премьер-министр Норвегии Стере не согласился с рядом заявлений Трампа на ГА ООН
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anna Ross / DPA / Global Look Press

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере выразил несогласие с некоторыми заявлениями президента США Дональда Трампа, с которыми тот выступил на Генассамблее ООН. Об этом он сообщил в интервью NRK.

Премьер уточнил, что не согласен с утверждением американского лидера о том, что глобального потепления в мире не существует. Кроме того, Стере назвал ошибочными нападки на ООН.

«Он (Трамп — прим. "Ленты.ру") сказал целый ряд заявлений, от которых я дистанцируюсь, а также мнений и выражений, с которыми я категорически не согласен...», — отметил он.

Ранее Трамп заявил, что ООН занимается «лишь написанием резких писем и зачитыванием пустых речей». По его словам, всемирная организация не оказывала ему содействия при урегулировании мировых конфликтов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украина может вернуть территории и пойти дальше». Трамп провел переговоры с Зеленским и пообещал помогать Киеву

    Названа дата встречи Лаврова и Рубио

    В России заявили о готовности к любым форматам переговоров по Украине

    Зафиксировано снижение сексуальной активности среди молодежи

    Вдова выиграла 12 миллионов рублей и отдала их на благотворительность

    Врач призвал отказаться от уничтожающей пользу кофе популярной добавки

    Зеленский допустил выборы на Украине при одном условии

    В Британии пришли к необычному выводу после резких заявлений Трампа

    Умерла звезда итальянского кино Клаудия Кардинале

    В Германии сделали мрачный прогноз об Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости