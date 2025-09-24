Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:10, 24 сентября 2025Мир

Раскрыт план одного из кандидатов на пост генсека ООН

Bloomberg: Гросси хочет заручиться поддержкой США, чтобы стать генсеком ООН
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) хочет заручиться поддержкой США, чтобы стать генсеком ООН. Имя кандидата на пост главы всемирной организации раскрыло агентство Bloomberg.

По данным источников издания, официально он прибыл в Вашингтон, чтобы проинформировать высокопоставленных чиновников о ситуации в Иране, однако неофициально Гросси воспользовался поездкой, чтобы дать понять, что хочет занять высший пост в ООН.

Десяток высокопоставленных дипломатов и сотрудников МАГАТЭ утверждают, что стратегия Гросси основана на мощной поддержке администрации президента США Дональда Трампа и ее союзников.

«Он был бы огромным шагом вперед по сравнению с нынешним генеральным секретарем», — заявил министр энергетики США Крис Райт в кулуарах Генеральной конференции МАГАТЭ.

При этом ранее агентство сообщало, что следующим генсеком ООН может стать женщина. Среди потенциальных кандидатов фигурируют премьер-министр Барбадоса Миа Моттли, бывший премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, бывший комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет и заместитель генсека ООН Амина Мохаммед.

Ранее Трамп предъявил претензию ООН за то, что всемирная организация не оказывала ему содействия при урегулировании мировых конфликтов. Он также задался вопросом, в чем смысл всемирной организации. По его мнению, ООН занимается «лишь написанием резких писем и зачитыванием пустых речей».

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина сбросила на российские объекты управляемые авиабомбы и направила катера с десантом

    В Кремле ответили на предложение Трампа сбивать российские самолеты

    Стало известно первое решение суда по иску на 1,5 миллиарда рублей против Пугачевой

    Крупнейший стриминговый сервис России масштабно обновился

    В доме российского города повесили цепь на пандус и объяснили это воспитательными целями

    Стало известно о пожаре в ряде российских многоэтажек после падения обломков дронов ВСУ

    Залужный посоветовал ВСУ готовиться к ухудшению ситуации на фронте

    Пострадавшие в ДТП в Турции россияне пожаловались на боли в теле и потерю памяти

    Школьников накормили фалафелем с человеческими фекалиями

    Россиянам перечислили самые аварийные иномарки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости