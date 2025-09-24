Раскрыт план одного из кандидатов на пост генсека ООН

Bloomberg: Гросси хочет заручиться поддержкой США, чтобы стать генсеком ООН

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) хочет заручиться поддержкой США, чтобы стать генсеком ООН. Имя кандидата на пост главы всемирной организации раскрыло агентство Bloomberg.

По данным источников издания, официально он прибыл в Вашингтон, чтобы проинформировать высокопоставленных чиновников о ситуации в Иране, однако неофициально Гросси воспользовался поездкой, чтобы дать понять, что хочет занять высший пост в ООН.

Десяток высокопоставленных дипломатов и сотрудников МАГАТЭ утверждают, что стратегия Гросси основана на мощной поддержке администрации президента США Дональда Трампа и ее союзников.

«Он был бы огромным шагом вперед по сравнению с нынешним генеральным секретарем», — заявил министр энергетики США Крис Райт в кулуарах Генеральной конференции МАГАТЭ.

При этом ранее агентство сообщало, что следующим генсеком ООН может стать женщина. Среди потенциальных кандидатов фигурируют премьер-министр Барбадоса Миа Моттли, бывший премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, бывший комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет и заместитель генсека ООН Амина Мохаммед.

Ранее Трамп предъявил претензию ООН за то, что всемирная организация не оказывала ему содействия при урегулировании мировых конфликтов. Он также задался вопросом, в чем смысл всемирной организации. По его мнению, ООН занимается «лишь написанием резких писем и зачитыванием пустых речей».