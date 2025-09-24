Раскрыты главные составляющие отличного секса

Психолог-сексолог центра семейного и сексуального образования Secrets Алина Михайлова раскрыла главные составляющие отличного секса и техники, которые помогут усилить желание и укрепить связь между партнерами. Своими рекомендациями она поделилась с «Лентой.ру».

«Для хорошего секса необходимо, чтобы гармонично сочетались возбуждение, эротическое воображение, эмоциональная связь и ощущение безопасности. Каждый из этих компонентов формулы важен для получения удовольствия от полового контакта», — рассказала Михайлова.

По ее словам, усилить возбуждение и сделать секс ярче помогут качественная прелюдия, разговоры до, во время и после интимной близости, а также понимание желаний, триггеров и границ — как своих, так и партнера.

Кроме того, существуют практики, которые помогают улучшить интимную жизнь, например, ритуал дыхания «Синхронизация». «Сядьте лицом друг к другу, соприкоснувшись коленями, закройте глаза и начните слушать дыхание партнера, а затем постарайтесь вдыхать и выдыхать синхронно с ним. Затем откройте глаза и продолжайте дышать, глядя друг на друга. Через несколько минут возникнет мощное возбуждение без прикосновений», — посоветовала сексолог.

Кроме того, она порекомендовала технику «Медленная кожа», суть которой заключается в том, что один партнер в течение 10 минут медленно, без суеты и не касаясь гениталий гладит другого. Это поможет научиться наслаждаться прикосновением как самостоятельной лаской, а не как предлогом для следующего шага.

Наконец, по словам психолога, усилить эмоциональную связь поможет сексуальный ритуал «Полчаса касаний». Для его выполнения надо установить правило — не двигаться к проникновению или оргазму в течение минимум получаса. На протяжении этого времени партнеры должны только ласкать друг друга и целоваться. «Многие пары отмечают, что такой медленный секс усиливает эмоциональную и физическую связь», — уточнила Михайлова.

Ранее невролог Кэтрин Мафла назвала лучшее время для секса. По ее словам, половой контакт между 7:30 и 8:30 способствует выработке эндорфинов, снижает уровень стресса и улучшает настроение.