13:38, 24 сентября 2025Экономика

Россиянам перечислили самые аварийные иномарки

Autonews: Toyota и Hyundai чаще других попадали в ДТП в России в 2025 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В 2025 году автомобили ушедших автогигантов Toyota и Hyundai чаще других попадали в дорожно-транспортные происшествия (ДТП) в России. Об этом сообщает отраслевой портал Autonews со ссылкой на данные страховой компании «ВСК».

С участием машин японского концерна произошли 8 процентов ДТП в этом году, на долю южнокорейского автобренда пришлось 6 процентов аварий по ОСАГО. Замкнула топ-3 самых «опасных» иномарок еще одна марка из Кореи — Kia (5,6 процента). В пятерку анти-рейтинга также вошли автомобили французского концерна Renault (4,2 процента) и японского Nissan (4 процента), резюмировали аналитики.

Следом расположились машины немецкого производителя Volkswagen (3 процента), а также двух американских концернов — Chevrolet (2,8 процента) и Ford (2,5 процента). Руководители всех вышеперечисленных брендов после начала боевых действий на Украине запретили официальные поставки своих автомобилей в Россию. Доля же китайских марок, которые пришли на смену ушедшим из страны автогигантам, пока является невысокой в общей структуре аварийности в РФ. Наиболее «опасными» из них эксперты назвали машины концерна Chery (2 процента), а также Haval (1,4 процента) и Geely (1 процент).

Противоположного мнения по поводу надежности китайских машин придерживаются в «Ингосстрахе». Аналитики этой страховой компании ранее назвали иномарки из КНР одними из самых аварийно-опасных. Среди моделей наиболее рискованными эксперты назвали кроссоверы Haval Jolion и Omoda C5. Лидером же по количеству дорожных происшествий оказался бюджетный седан Lada Vesta.

