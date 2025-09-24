Россиянам рассказали о помогающих при стрессе продуктах

Эксперт по питанию Махова: Растительная пища поможет в борьбе со стрессом

Справиться с постоянными стрессами, усталостью и снижением концентрации может помочь коррекция рациона с увеличением доли растительных продуктов, рассказала «Ленте.ру» руководитель Центра компетенций по развитию продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова.

«Наш мозг "перегревается" от обилия данных. Компенсировать этот ущерб помогают мощные природные антиоксиданты, которых особенно много в ягодах темного цвета: чернике, голубике, ежевике. Они улучшают кровоснабжение мозга и защищают его клетки от повреждения, действуя как щит от цифрового стресса», — объяснила Махова.

Эксперт также отметила важность магния для расслабления нервной системы. Этот микроэлемент, по ее словам, в легкоусвояемой форме содержится в листовой зелени, шпинате, орехах и семенах тыквы.

«Магний — природный релаксант, он помогает "сбавить обороты" и снизить уровень кортизола, гормона стресса, который активно вырабатывается при постоянном скроллинге лент и работе с уведомлениями», — добавила собеседница «Ленты.ру».

Также специалист рекомендовала включить в рацион продукты, богатые клетчаткой, которая не только питает мозг, но и поддерживает здоровый микробиом кишечника, напрямую связанный с когнитивными функциями и эмоциональным состоянием.

