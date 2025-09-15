Забота о себе
12:26, 15 сентября 2025Забота о себе

Россиянам раскрыли неприятную правду о напитках без сахара

Онколог Ивашков: Напитки без сахара провоцируют сильный голод
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jose Calsina / Shutterstock / Fotodom  

Онколог Владимир Ивашков призвал людей, находящихся на диете, не переходить на напитки без сахара. Неприятную правду о них он раскрыл россиянам в своем Telegram-канале.

«Наш организм устроен мудро. Почувствовав сладкий вкус, мозг ожидает поступления энергии. Если эта энергия не поступает, тело чувствует разочарование и требует компенсации», — пояснил Ивашков. Это, предупредил он, провоцирует у человека сильный голод.

Именно поэтому, по словам доктора, после напитков без сахара появляется желание съесть булочку или шоколадку. В качестве альтернативы диетическим напиткам он предложил воду, которая нормализует обмен веществ и помогает контролировать аппетит естественным путем.

Ранее диетолог Мелисса Мейер раскрыла секреты эффективного похудения. По ее словам, для этого нужно не следовать популярным диетам, а правильно питаться.

