11:11, 24 сентября 2025Экономика

Россияне стали выбирать загородные дома по-другому

Инвестор Терисаян: Россияне стали чаще выбирать удобные дома
Александра Качан (Редактор)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В 2025 году россияне стали больше внимания обращать на практичность и удобство при выборе частного дома. О том, что предпочтения покупателей загородной недвижимости изменились, рассказал инвестор Monavie Residences & Rivers Артур Терисаян в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, пять лет назад россияне в первую очередь смотрели на размер участка и дома, однако теперь для них стали важнее комфорт и простота ухода за жильем. Это касается и семей с несколькими детьми, которые все чаще выбирают дома площадью 300-400 квадратов. На участках должны умещаться зона отдыха и бассейн, остальные потребности закрывает инфраструктура.

При этом внимание к безопасности по-прежнему остается на высоком уровне. «Стали нормой закрытый доступ, видеонаблюдение и контроль территории службами быстрого реагирования. Без этих условий мало кто решается на покупку загородного дома», — отметил Терисаян.

В то же время уровень сервиса в загородных домах изменился. Теперь собственники воспринимают его не как бонус, а как норму. Большинство предпочитают нанимать специалистов для уборки и ухода за газоном вместо того, чтобы заниматься этим самостоятельно.

Ранее основатель строительной компании RUDOM Константин Пулькин назвал популярные ошибки при покупке загородного дома. По его словам, во время выбора дома стоит учитывать его близость к поликлинике и школе.

