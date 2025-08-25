Экономика
14:21, 25 августа 2025

Названы популярные ошибки при покупке загородного дома

Бизнесмен Пулькин: Не стоит покупать частный дом без УК и поликлиники поблизости
Виктория Клабукова

Фото: Andrey Titov / Business Online / Globallookpress.com

Приобретая дом за городом, стоит учитывать близость к поликлинике и школе. Популярные ошибки при покупке частного дома изданию NEWS.ru рассказал основатель строительной компании RUDOM Константин Пулькин.

Близость к магазинам и транспортным узлам имеет большую важность при выборе дома, обращает внимание эксперт. Отсутствие поблизости образовательных и медучреждений, а также торговых точек превращает жизнь на даче в многолетнюю изоляцию. «Перед покупкой важно понять, как загородный ритм впишется в жизнь семьи», — поясняет Пулькин.

Бытовые трудности сулит и отсутствие управляющей компании или другой обслуживающей организации. «Снег, септик, охрана, бытовые задачи — все на вас. Если нет управляющей компании и сообщества соседей, жить будет трудно», — предупреждает бизнесмен.

Кроме того, присматривая дом, важно изучить качество постройки и материалов — покупать дом, ориентируясь лишь на фасад, нельзя, подчеркивает эксперт. «Важно смотреть на фундамент, утепление, инженерные системы. Проверяйте, есть ли у застройщика собственное производство», — советует он. Во избежание роковой ошибки Пулькин рекомендует прежде чем покупать, снять дом в аренду.

Ранее дачникам с маленькими участками дали советы по обустройству территории. Возводя дом, эргономичнее строить двухэтажное здание — в таком случае на участке останется пространство для сада и игровых зон.

