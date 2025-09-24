Россиянин пытался опрокинуть поезд на Транссибе

Агенту Украины дали 24 года колонии за попытку опрокинуть поезд на Транссибе

Центральный окружной военный суд огласил приговор в отношении Романа Сабадаша, который пытался опрокинуть поезд на Транссибирской железнодорожной магистрали. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Мужчину признали виновным по статьям о госизмене, покушении на теракт, использовании поддельного паспорта и прохождении обучения для совершения терактов. У него есть два гражданства — России и Украины.

Как установил суд, Сабадаш вошел в состав организованной группы, которую курировало Главное управление разведки Министерства обороны Украины. По заданию организаторов он прошел подготовку по установке металлического устройства, которое способствует сходу с рельсов состава, и в марте 2024 года прибыл в Россию по поддельному паспорту. На Транссибе агент попытался установить устройство для схода поездов, но был вовремя задержан сотрудниками силовых структур.

Его приговорили к 24 годам лишения свободы, пять из которых пройдут в тюрьме.

Ранее сотрудники ФСБ России предотвратили теракт против должностного лица управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области.