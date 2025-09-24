Бывший СССР
Российские военные услышали английскую речь и уничтожили иностранное подразделение ВСУ

Российские военные уничтожили англоязычный расчет БПЛА ВСУ после радиоперехвата
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные уничтожили иностранный расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) после радиоперехвата англоязычных переговоров. Об этом сообщил российский военный с позывным Казак, передает РИА Новости.

«Не так давно наша разведка сработала и перехватила радиоперехват противника, иностранный разговор был, если я не ошибаюсь, на английском языке, как передали. Также нам сразу передали цель, где находится этот противник», — рассказал он.

Военнослужащий отметил, что после удара российских военных подразделение перестало выходить на связь. По его словам, на месте удара были замечены наземная станция управления и антенны, из-за чего предполагается, что под ударом оказался расчет БПЛА.

Ранее бывший главнокомандующий украинской армией, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный заявил, что к 80 процентам потерь в рядах ВСУ приводят удары российских беспилотников. Он также призвал искать новые инструменты для противодействия такому типу вооружения.

