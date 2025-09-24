Российские военные услышали английскую речь и уничтожили иностранное подразделение ВСУ

Российские военные уничтожили англоязычный расчет БПЛА ВСУ после радиоперехвата

Российские военные уничтожили иностранный расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) после радиоперехвата англоязычных переговоров. Об этом сообщил российский военный с позывным Казак, передает РИА Новости.

«Не так давно наша разведка сработала и перехватила радиоперехват противника, иностранный разговор был, если я не ошибаюсь, на английском языке, как передали. Также нам сразу передали цель, где находится этот противник», — рассказал он.

Военнослужащий отметил, что после удара российских военных подразделение перестало выходить на связь. По его словам, на месте удара были замечены наземная станция управления и антенны, из-за чего предполагается, что под ударом оказался расчет БПЛА.

Ранее бывший главнокомандующий украинской армией, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный заявил, что к 80 процентам потерь в рядах ВСУ приводят удары российских беспилотников. Он также призвал искать новые инструменты для противодействия такому типу вооружения.