Залужный раскрыл причину 80 процентов потерь ВСУ

Залужный: Дроны приводят к 80 процентам потерь среди бойцов и техники ВСУ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

В 80 процентах случаев к потерям среди бойцов и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) приводят удары российских дронов. Об этом заявил бывший главнокомандующий украинской армией, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный в колонке для «Зеркала недели».

«По состоянию на сегодняшний день именно применение ударных БПЛА (Беспилотных летательных аппаратов — прим. «Ленты.ру») наносит почти 80 процентов потерь среди личного состава и техники», — написал он.

Бывший главком подчеркнул, что эффективность существовавших ранее средств защиты была нивелирована летальностью и точностью современных беспилотников. Он также призвал искать новые инструменты для противодействия такому типу вооружения.

Ранее российские войска опробовали беспилотник самолетного типа «Северный ветер» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Отмечается, что в настоящий момент подобные орудия уже стоят на вооружении у подразделений группировки войск «Север».

