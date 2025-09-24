Наука и техника
В зоне СВО испытали «Северный ветер»

Дрон-камикадзе «Северный ветер» прошел апробацию в зоне СВО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: ТАСС

Беспилотник самолетного типа «Северный ветер» прошел апробацию в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в фонде «Ленинградский рубеж», разработавшем беспилотник, рассказали ТАСС.

«После прохождения всех испытаний несколько партий изобретения были отправлены военнослужащим группировки "Север". Сегодня беспилотник уже стоит на вооружении наших защитников и помогает им в выполнении задач спецоперации, проходя самые настоящие проверки боем», — сказали в организации.

Там добавили, что в ходе одного из испытательных вылетов операторы дрона-камикадзе «Северный ветер» уничтожили орудие противника.

Ранее в сентябре стало известно, что в России создали беспилотник «Зефир-М», который может висеть в воздухе на протяжении суток. Многоцелевая платформа способна нести до 30 килограммов полезной нагрузки, включая системы радиоэлектронной борьбы и ретрансляторы.

