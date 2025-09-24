Бывший СССР
13:35, 24 сентября 2025Бывший СССР

Российские войска установили контроль над трассой и нарушили снабжение ВСУ в Купянске

Военный Муха: ВС России установили огневой контроль над трассой Н-26 до Купянска
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска установили контроль над трассой Н-26, ведущей к Купянску Харьковской области. Об этом сообщил российский оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с позывным «Муха», передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что взять под огневой контроль автодорогу удалось расчетам дронов группы «Контора» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад». По словам военного, подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) перестали использовать автодорогу, так как считают ее слишком опасной. Вместо этого украинские военные пытаются проводить ротацию, доставлять провизию и боеприпасы пешком.

«Подъезжал противник, чтобы построить блиндажи, привозил бревна — сразу сожгли. Там очень много машин стоит сожженных нами, там их целая гора, это федеральная дорога в сторону Купянска ведет. Они (подразделения ВСУ — прим. «Ленты.ру») по ней не ездят вообще, потому что опасно», — рассказал Муха.

Ранее бывший главнокомандующий украинской армией, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный заявил, что к 80 процентам потерь в рядах ВСУ приводят удары российских беспилотников. Он также призвал искать новые инструменты для противодействия такому типу вооружения.

