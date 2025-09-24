Российский военный вступил в рукопашный бой с солдатом ВСУ и одержал победу

Российский военный вступил в рукопашный бой с солдатом Вооруженных сил Украины (ВСУ) и одержал победу, ликвидировав противника. Об этом сообщил командир штурмового взвода группировки войск «Восток» с позывным Якут-За, передает РИА Новости.

По его словам, противник прятался в кустах, когда они заходили в окоп на позицию. Украинский военный выбил автомат у российского солдата, после чего между ними завязалась драка.

«Мне удалось стянуть у него магазин, выкинуть патронник. Он был поздоровее меня, да и усталость давала о себе знать. Но несколько ударов я нанес. Потом вспомнил, что автомат был недалеко. Взял оружие, сделал выстрел», — рассказал военнослужащий.

Ранее президент России Владимир Путин наградил медалью «Золотая звезда» Героя России штурмовика Андрея Григорьева, который одолел в рукопашном бою военнослужащего ВСУ. Видео схватки военных в Донецкой народной республике распространилось в сети в начале января этого года.