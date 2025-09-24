Забота о себе
06:30, 24 сентября 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиян предупредили о скрытых рисках чая

Бабина: Чай может быть угрозой для беременных и людей с заболеваниями ЖКТ
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Чай может быть скрытой угрозой для беременных и людей с заболеваниями ЖКТ, рассказала бренд-директор компании-производителя кофе LAST WISH Ирина Бабина. В разговоре с «Лентой.ру» специалист предупредила об опасности второго по популярности напитка в мире для нескольких категорий россиян.

Бабина сообщила, что современные исследования выявляют все больше групп риска, которым следует ограничить или полностью исключить потребление как черного, так и зеленого чая.

«Например, это беременные женщины. Кофеин, содержащийся в чае, проникает через плаценту и может влиять на сердечный ритм и дыхательную систему плода. Особенно опасен в этом отношении зеленый чай. Врачи рекомендуют будущим мамам снизить его потребление до одной чашки в день или перейти на травяные напитки», — поделилась специалист.

Также внимательно относиться к потреблению чая следует людям с заболеваниями ЖКТ, добавила собеседница издания.

«Черный чай стимулирует повышение кислотности, поэтому он нежелателен при язвенной болезни, панкреатите и гастрите. В свою очередь, зеленый чай может вызывать раздражение желудка и спровоцировать болевой синдром, особенно при употреблении натощак», — объяснила она.

Танины в чае затрудняют усвоение железа и витаминов D и В1, что критично для растущего организма, а кофеин негативно влияет на нервную систему, вызывая перевозбуждение, нарушения сна и эмоциональную нестабильность. Вот почему педиатры не рекомендуют давать черный чай детям до 3 лет, а зеленый — до 10-12 лет

Ирина Бабинабренд-директор компании-производителя кофе LAST WISH

Бабина рассказала, что людям с анемией также стоит сократить потребление чая.

«Дубильные вещества связывают железо из пищи, делая его недоступным для усвоения. Всего одна чашка чая, выпитая сразу после еды, может снизить усвоение на 60-70 процентов, поэтому при склонности к анемии рекомендуется употреблять этот напиток только между приемами пищи. Кроме того, в случае предрасположенности к почечнокаменной болезни регулярное потребление зеленого чая может провоцировать обострения», — поделилась специалист.

Помните: даже если вы абсолютно здоровы, не стоит превышать норму две-четыре чашки чая в день. Кроме того, следует знать, что крепкий чай, особенно несвежий, долго завариваемый или с добавлением ароматизаторов, содержит повышенные концентрации токсичных веществ. Также не рекомендуется пить чай на голодный желудок и запивать им лекарства

Ирина Бабинабренд-директор компании-производителя кофе LAST WISH
Ранее заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Асият Абдуллаева предупредила, что антисептики для рук не заменяют мыло и иногда могут быть опасными для здоровья.

Главной неочевидной опасностью антисептиков она назвала то, что при регулярном применении средство повреждает кожу.

