Забота о себе
17:29, 18 сентября 2025Забота о себе

Россиян предупредили о неочевидной опасности антисептиков для рук

Эксперт Абдуллаева: Антисептики повреждают кожу и повышают риск инфекций
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Volurol / Shutterstock / Fotodom

Антисептики для рук не заменяют мыло и иногда могут быть опасными для здоровья. Об этом предупредила заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Асият Абдуллаева в беседе с «Газетой.Ru».

Главной неочевидной опасностью антисептиков Абдуллаева назвала то, что при регулярном применении они повреждают кожу. Это повышает риск проникновения в организм патогенных микробов, вызывающих различные инфекции и воспаления.

Эксперт также указала, что спирты в антисептиках могут вызывать сухость и шелушение кожи, а отдушки и другие добавки провоцируют дерматит, аллергию и нарушение баланса кожного микробиома. Кроме того, неправильное применение средства может привести к развитию резистентных форм бактерий.

Врач призвала использовать антисептики разумно и помнить, что они не заменят мыло, так как не очищают кожу от грязи. По ее мнению, для борьбы с болезнетворными бактериями безопаснее чаще мыть руки.

Ранее директор по экономике здравоохранения ГК «Р-Фарм» Александр Быков призвал запивать лекарства только водой. По его словам, чай, молоко и другие напитки могут повлиять на действие препарата.

