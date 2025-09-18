Россиян предупредили о неочевидной опасности антисептиков для рук

Эксперт Абдуллаева: Антисептики повреждают кожу и повышают риск инфекций

Антисептики для рук не заменяют мыло и иногда могут быть опасными для здоровья. Об этом предупредила заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Асият Абдуллаева в беседе с «Газетой.Ru».

Главной неочевидной опасностью антисептиков Абдуллаева назвала то, что при регулярном применении они повреждают кожу. Это повышает риск проникновения в организм патогенных микробов, вызывающих различные инфекции и воспаления.

Эксперт также указала, что спирты в антисептиках могут вызывать сухость и шелушение кожи, а отдушки и другие добавки провоцируют дерматит, аллергию и нарушение баланса кожного микробиома. Кроме того, неправильное применение средства может привести к развитию резистентных форм бактерий.

Врач призвала использовать антисептики разумно и помнить, что они не заменят мыло, так как не очищают кожу от грязи. По ее мнению, для борьбы с болезнетворными бактериями безопаснее чаще мыть руки.

