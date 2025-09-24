Силовые структуры
20:34, 24 сентября 2025Силовые структуры

Следователи возбудили дело по факту расправы над антикваром из-за старинной вещи

Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Свердловской области возбудили уголовное дело по факту расправы над местным бизнесменом Евгением Яшиным. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, сразу после совершенного преступления подозреваемый, оказавшийся ранее судимым, был задержан.

Бизнесмен, являвшийся доктором наук, открыл два бизнеса — парк аттракционов для детей и антикварный магазин. Нападение связывают с последним: предположительно, нападавший остался недоволен сделкой по покупке одной из старинных вещей у антиквара.

Злоумышленник подбежал к предпринимателю сзади и вонзил нож ему в спину.

