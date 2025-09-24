Следователи возбудили дело по факту расправы над антикваром из-за старинной вещи

В Красноуфимске возбудили уголовное дело по факту расправы из-за старинной вещи

В Свердловской области возбудили уголовное дело по факту расправы над местным бизнесменом Евгением Яшиным. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, сразу после совершенного преступления подозреваемый, оказавшийся ранее судимым, был задержан.

Бизнесмен, являвшийся доктором наук, открыл два бизнеса — парк аттракционов для детей и антикварный магазин. Нападение связывают с последним: предположительно, нападавший остался недоволен сделкой по покупке одной из старинных вещей у антиквара.

Злоумышленник подбежал к предпринимателю сзади и вонзил нож ему в спину.