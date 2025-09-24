Покупка старинной вещи стоила жизни российскому антиквару

В Красноуфимске россиянин расправился с владельцем антикварной лавки

В Красноуфимске задержали подозреваемого в расправе над известным в местных кругах бизнесменом Евгением Яшиным. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным издания, задержанный подбежал к предпринимателю сзади и вонзил в спину нож. Бросив Яшина истекать кровью, нападавший подался в бега, но вскоре оказался в руках силовиков. Бизнесмен являвшийся доктором наук с недавних пор открыл два бизнеса — парк аттракционов для детей и антикварный магазин. Нападение связывают с последним, предположительно нападавший остался недоволен сделкой по покупке одной из старинных вещей у антиквара.

По ходатайству следствия, подозреваемого отправили на время расследования уголовного дела в СИЗО.

