18:42, 24 сентября 2025Силовые структуры

Покупка старинной вещи стоила жизни российскому антиквару

В Красноуфимске россиянин расправился с владельцем антикварной лавки
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал 112

В Красноуфимске задержали подозреваемого в расправе над известным в местных кругах бизнесменом Евгением Яшиным. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным издания, задержанный подбежал к предпринимателю сзади и вонзил в спину нож. Бросив Яшина истекать кровью, нападавший подался в бега, но вскоре оказался в руках силовиков. Бизнесмен являвшийся доктором наук с недавних пор открыл два бизнеса — парк аттракционов для детей и антикварный магазин. Нападение связывают с последним, предположительно нападавший остался недоволен сделкой по покупке одной из старинных вещей у антиквара.

По ходатайству следствия, подозреваемого отправили на время расследования уголовного дела в СИЗО.

Ранее в Ставропольском крае полицейские из Черкесска задержали вора-домушника, подозреваемого в краже редких аксессуаров и картин.

