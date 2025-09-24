Силовые структуры
15:35, 24 сентября 2025Силовые структуры

Советник главы Сочи заработал миллионы на афере с могилами

12 друзей советника главы Сочи пойдут под суд за аферу с местами на кладбище
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Andrii Bohatyr / Shutterstock / Fotodom  

В Краснодарском крае предстанет перед судом советник главы Сочи по финансово-экономическим вопросам и 12 его подельников. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, с августа 2023 года обвиняемые зарабатывали на афере с предоставлением мест на кладбище. Хотя места были бесплатными, советник главы города-курорта и его подельники из разных сфер городского хозяйства и частных ритуальных агентств создавали условия, при которых получить могилу можно было лишь после дачи взятки. Их суммы варьировалась от 100 до 800 тысяч рублей.

Изобличить преступников удалось благодаря совместной работе сотрудников регионального управления МВД и ФСБ. Следствие наложило арест на сумму, превышающую 900 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее во Владимире суд арестовал мэра города Наумова за аферы с кладбищенскими землями.

