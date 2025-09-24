Силовые структуры
Стали известны новые детали биографии найденного с раной на шее экс-чиновника Росимущества

Бывший чиновник Росимущества Борис Авакян, чье тело было найдено в консульстве Армении в Санкт-Петербурге, трижды сбегал из-под следствия. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, во время побегов Авакян скрывался в разных странах. Впервые его задержали в 2016 году в Москве. Чиновника подозревали в уклонении от уплаты таможенных платежей и назначили домашний арест, однако ему удалось сбежать в Армению и стать вице-мэром города Артик. После этого он стал заместителем директора местного МЧС и отказался от российского гражданства.

В 2021 году Авакян был объявлен в розыск в Армении. Тогда он вернулся в Россию и был задержан в Санкт-Петербурге. Именно там он и попытался сбежать в третий раз.

