Стали известны новые детали биографии найденного с раной на шее экс-чиновника Росимущества

Экс-чиновник Росимущества Авакян трижды сбегал из-под следствия

Бывший чиновник Росимущества Борис Авакян, чье тело было найдено в консульстве Армении в Санкт-Петербурге, трижды сбегал из-под следствия. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, во время побегов Авакян скрывался в разных странах. Впервые его задержали в 2016 году в Москве. Чиновника подозревали в уклонении от уплаты таможенных платежей и назначили домашний арест, однако ему удалось сбежать в Армению и стать вице-мэром города Артик. После этого он стал заместителем директора местного МЧС и отказался от российского гражданства.

В 2021 году Авакян был объявлен в розыск в Армении. Тогда он вернулся в Россию и был задержан в Санкт-Петербурге. Именно там он и попытался сбежать в третий раз.