Стало известно о корректировке рейсов из трех российских городов

«Аэрофлот» сообщил о корректировке рейсов из Геленджика, Сочи и Краснодара
Юлия Мискевич
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Авиакомпания «Аэрофлот» в Telegram-канале сообщила о корректировке расписания рейсов в связи с временными ограничениями на вылет и прилет самолетов в аэропортах Геленджика, Сочи и Краснодара.

Уточняется, что часть рейсов, направлявшихся в Сочи, вернули в аэропорт вылета или направили на запасные аэродромы, часть отменены или задержаны.

В публикации отмечается, что пассажирам отмененных рейсов предлагают вернуть стоимость билетов или переоформить их на следующие доступные вылеты. Помимо этого, в «Аэрофлоте» призвали отслеживать текущее состояние рейсов на информационном онлайн-табло аэропортов.

11 сентября аэропорт Краснодара открылся впервые с начала спецоперации в феврале 2022 года. Рейсы теперь будут выполняться каждый день с 09:00 до 19:00.

