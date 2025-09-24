Ценности
Стилистка назвала главные тренды в осенней одежде

Стилистка Ким Прайс назвала замшевую одежду шоколадного цвета трендом осени
Мария Винар

Фото: Katrin Kot / Shutterstock / Fotodom

Стилистка из Чикаго Ким Прайс назвала главные тренды в осенней одежде. Своими размышлениями на данную тему она поделилась в эфире телеканала ABC7.

В первую очередь специалистка выделила замшевые вещи шоколадно-коричневых оттенков и яркие анималистичные принты. Кроме того, эксперт указала на наряды в стиле преппи и одежду, выполненную полностью из джинсовой ткани.

«Эти тренды универсальны и интересны. Вы можете легко комбинировать текстуры и узоры, оставаясь при этом стильными», — подчеркнула Прайс.

Ранее российский стилист Владислав Лисовец перечислил необходимые осенью 2025 года вещи. В текущем сезоне эксперт порекомендовал приобрести сапоги на каблуке бордового или рыжего оттенка. По его словам, данные предметы гардероба можно сочетать с юбками, платьями и брюками.

