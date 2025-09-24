Мир
07:19, 24 сентября 2025Мир

Трамп обрушился на высказавшегося о гибели Кирка телеведущего

Трамп назвал телеведущего Киммела инструментом Демпартии США
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
Джимми Киммел

Джимми Киммел. Фото: Faye Sadou / AdMedia / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп обрушился на телеведущего Джимми Киммела, назвав его инструментом Демократической партии. Об это он заявил на своей странице в соцсети Truth Social, комментируя возвращение шоу Киммела на телеканал ABC.

«Я не могу поверить, что ABC Фейк-ньюз вернул Киммелу его работу. ABC сообщил Белому дому, что его шоу отменено! С чего бы им хотеть возвращения того, кто так плохо справляется, кто несмешной и кто ставит под угрозу работу телеканала, изображая из себя на 99 процентов позитивного демократа... Он является ещt одним инструментом Демократической партии», — написал глава государства.

Он подчеркнул, что Киммел никогда не имел таланта, а аудитория давно ушла от него. Трамп также предупредил, что он намерен подать иск против ABC, поскольку шоу Киммела может представлять из себя «незаконный вклад в предвыборную кампанию» в пользу Демпартии.

18 сентября показ вечернего шоу Киммела был приостановлен на неопределенный срок из-за слов ведущего о гибели консервативного активиста Чарли Кирка. Киммел раскритиковал реакцию Трампа на смерть Кирка и обвинил соратников главы государства в стремлении получить политическую выгоду.

.
    Все новости