Трамп обрушился на высказавшегося о гибели Кирка телеведущего

Трамп назвал телеведущего Киммела инструментом Демпартии США

Президент США Дональд Трамп обрушился на телеведущего Джимми Киммела, назвав его инструментом Демократической партии. Об это он заявил на своей странице в соцсети Truth Social, комментируя возвращение шоу Киммела на телеканал ABC.

«Я не могу поверить, что ABC Фейк-ньюз вернул Киммелу его работу. ABC сообщил Белому дому, что его шоу отменено! С чего бы им хотеть возвращения того, кто так плохо справляется, кто несмешной и кто ставит под угрозу работу телеканала, изображая из себя на 99 процентов позитивного демократа... Он является ещt одним инструментом Демократической партии», — написал глава государства.

Он подчеркнул, что Киммел никогда не имел таланта, а аудитория давно ушла от него. Трамп также предупредил, что он намерен подать иск против ABC, поскольку шоу Киммела может представлять из себя «незаконный вклад в предвыборную кампанию» в пользу Демпартии.

18 сентября показ вечернего шоу Киммела был приостановлен на неопределенный срок из-за слов ведущего о гибели консервативного активиста Чарли Кирка. Киммел раскритиковал реакцию Трампа на смерть Кирка и обвинил соратников главы государства в стремлении получить политическую выгоду.