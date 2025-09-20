Белый дом ответил на обвинения в причастности Трампа к увольнению ведущего ABC

Президент США Дональд Трамп не имеет отношения к отстранению от работы ведущего шоу Jimmy Kimmel Live Джимми Киммела на телеканале ABC. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире телеканала Fox News, передает РИА Новости.

«Я могу вас заверить, что оно не поступало из Белого дома и никакого давления со стороны президента Соединенных Штатов не было», — сказала Левитт.

Она добавила, что решение по Киммелу принимали исключительно руководители телеканала. Отстраненный от работы ведущий «сознательно лгал зрителям» о смерте Кирка, подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

18 сентября стало известно, что показ вечернего ток-шоу «Джимми Киммел в прямом эфире» (Jimmy Kimmel Live) приостановили на неопределенный срок из-за слов ведущего об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка. Киммел в ходе последних выпусков шоу раскритиковал реакцию Трампа на смерть Кирка и обвинил соратников главы государства в стремлении получить политическую выгоду от гибели активиста.

Бывший президент США Барак Обама заступился за Киммела и подчеркнул, что нападкам подвергается не только тележурналист, но и сама свобода слова. По словам Обамы, администрация Трампа уже прибегала к давлению на медиа, угрожая компаниям последствиями, если те не уволят журналистов или комментаторов, которые не нравятся власти, что представляет настоящую угрозу демократическим институтам.