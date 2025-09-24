У самолета с пассажирами на борту оторвался хвост перед взлетом в московском аэропорту

У самолета с пассажирами на борту оторвался хвост перед взлетом в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Всех пассажиров эвакуировали из салона обратно в воздушную гавань. Самолет должен был вылететь в Санкт-Петербург в 20:30. Лайнер резко остановился на взлетно-посадочной полосе. В этот момент на борту находилось около 100 человек.

Отмечается, что пассажиры оставались в салоне еще около 40 минут, а затем самолет начали буксировать на стоянку.

Ранее самолет с пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Чехии. Воздушное судно вылетело из аэропорта Гатвик, Великобритания, но во время захода на взлетно-посадочную полосу международной гавани в Праге повредило хвост.