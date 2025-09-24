Бывший СССР
13:55, 24 сентября 2025Бывший СССР

Украинскому флоту предрекли потопление еще до прибытия в Одессу

Кнутов: Флот Зеленского не дойдет до Одессы
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Флот Украины будет потоплен, еще не дойдя до Одессы. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с MK.ru.

«Возможно, на Украине трезво взвесили ситуацию. (...) Вероятно, они поняли, что эти корабли не дойдут до Одессы, будут потоплены нами», — рассказал эксперт.

По его словам, именно поэтому корабли, подаренные Украине, в том числе Великобританией, так и не были направлены в Черное море, а украинские моряки, наоборот, будут выезжать за границу для обучения.

Ранее стало известно, что украинский быстроходный катер потоплен в Черном море. Речь идет о безэкипажном катере, следует из сообщения Министерства обороны. Он был уничтожен Черноморским флотом России.

