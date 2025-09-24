Забота о себе
19:31, 24 сентября 2025Забота о себе

Уролог перечислил тревожные звоночки дефицита тестостерона

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Тестостерон отвечает не только за репродуктивную функцию, но и за обмен веществ, плотность костей и общее самочувствие, рассказал уролог, андролог и хирург Ильнур Аглиуллин. Тревожные звоночки дефицита этого гормона он перечислил в беседе с изданием Ufatime.

По словам специалиста, с возрастом уровень тестостерона естественным образом снижается на 1-2 процента в год, но иногда этот процесс происходит быстрее. К физическим симптомам дефицита тестостерона он отнес выпадение волос, дряблость кожи, увеличение грудных желез (гинекомастию), слабость мышц, ожирение по женскому типу, остеопороз, проблемы с эрекцией, снижение либидо, снижение объема эякулята, а также резкие перепады настроения.

Аглиуллин добавил, что на дефицит тестостерона также указывают поведенческие признаки: нарушения сна, повышенная эмоциональность, сентиментальность, перепады настроения, депрессии, плаксивость, капризность.

О недостатке этого гормона также может свидетельствовать рассеянное внимание, невозможность сосредоточиться на одном деле. Специалист рекомендовал не игнорировать такие симптомы и, если они появились, срочно обратиться к врачу-андрологу.

Ранее андролог, сексолог Александр Лубенников предостерег мужчин от бесполезного способа лечить импотенцию. По его словам, вакуумные помпы не могут избавить от проблем с достижением эрекции.

