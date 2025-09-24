Бывший СССР
В Белоруссии приняли британского военного атташе

Минобороны Белоруссии аккредитовало британского военного атташе майора Джорджа
Уильям Джордж (слева). Фото: Telegram-канал «Министерство обороны Республики Беларусь»

Минобороны Белоруссии аккредитовало британского военного атташе майора Уильяма Джорджа. Об этом оборонное ведомство страны сообщило в своем Telegram-канале.

«Атташе по вопросам обороны при посольстве Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Беларусь майор Уильям Джордж аккредитован при белорусском оборонном ведомстве», — говорится в сообщении.

Как отметили представители министерства, в департаменте международного военного сотрудничества также провели встречу с сотрудником диппредставительства. На ней стороны обсудили вопросы двусторонних контактов.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава откроет погранпереходы на границе с Белоруссией в ночь на 25 сентября. До этого граница между странами была закрыта с 11 сентября из-за российско-белорусских военных учений.

