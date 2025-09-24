Мир
01:55, 24 сентября 2025Мир

В Британии пришли к необычному выводу после резких заявлений Трампа

Telegraph: Заявления Трампа в Нью-Йорке являются плохой новостью для Зеленского
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Li Rui / XinHua / Global Look Press

Резкие заявления президента США Дональда Трампа в ходе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке являются плохой новостью для украинского лидера Владимира Зеленского. К необычному выводу пришло британское издание The Telegraph.

«То, что на первый взгляд может показаться ошеломительным разворотом, может на самом деле быть плохой новостью для Зеленского. Вместо того, чтобы взять на себя обязательства по новой помощи Украине или усилить давление на Россию, Трамп передал все в руки Европы и НАТО», — указано в материале.

Отмечается, что Трамп готов лишь поставлять союзникам по альянсу оружие, что сложно назвать поворотным моментом. Газета подчеркивает, что президент США усвоил важный урок — «заканчивать войны сложно». «Похоже, что он уже сыт по горло», — говорится в статье.

Ранее в снятии с себя ответственности за конфликт на Украине Трампа уличил политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, Трамп действительно применял жесткую риторику в отношении России, однако между строк читалось его желание «самоустраниться от конфликта».

.
