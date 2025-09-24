В ДНР сообщили об иностранных наемниках ВСУ на линии фронта

РИА Новости: В ДНР заметили наемников ВСУ из Южной Кореи и стран Прибалтики

Российские военные в Донецкой народной республике (ДНР) отмечают участие иностранных наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), на линии фронта Об этом сообщил РИА Новости командир штурмового взвода, группировки войск «Восток» с позывным Якут-За.

По его словам, на линии фронта встречаются французы, поляки, а также наемники из Южной Кореи и стран Прибалтики. «Преобладает Восточная Европа. Также встречаются темнокожие», — добавил собеседник агентства.

Ранее отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье заявил, что политическое руководство Украины идет на уловки, чтобы не нести ответственности за наемников в рядах ВСУ. В частности, один из способов снятия с себя ответственности украинской стороной — осуществление вербовки не госорганами, а воинскими формированиями, имеющими частный правовой статус.