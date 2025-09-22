Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:20, 22 сентября 2025Мир

Колумбийский военный раскрыл стратегию ВСУ по наемникам

Инкапье: Киев идет на уловки, чтобы не отвечать за наемников в ВСУ
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Presidential Office of Ukraine / ThePresidentialOfficeUkraine / Global Look Press

Политическое руководство Украины идет на уловки, чтобы не нести ответственности за наемников в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье в беседе с РИА Новости.

Уточняется, что Инкапье занимался вербовкой колумбийцев на воинскую службу на Ближнем Востоке.

По словам специалиста, один из способов снятия с себя ответственности украинской стороной — осуществление вербовки не госорганами, а воинскими формированиями, имеющими частный правовой статус.

Ранее Инкапье рассказал, что командование ВСУ отправляет колумбийцев без боевого опыта и специальной подготовки на передовую. По его словам, наемники оказываются в зоне боевых действий уже через два-три дня после прибытия на Украину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это вопрос доверия». Макрон назвал конфискацию российских активов нарушением международного права

    Стармеру указали на его действия в угоду России

    Названы самые популярные игрушки в России

    Молодая миллионерша не пережила укуса таинственного насекомого

    Фото тюремной еды в одной стране вызвали зависть у пользователей сети

    В трех российских городах сняли ограничения на полеты

    ВС России атаковали украинский цех по сборке беспилотников

    Раскрыты подробности ночной массированной атаки ВСУ на российский регион

    Россиянам назвали опасную регулярность употребления алкоголя

    94-летняя итальянская бабушка стала знаменитостью у туристов благодаря нарядам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости