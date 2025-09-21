Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:39, 21 сентября 2025Бывший СССР

Отставной военный рассказал об отношении ВСУ к колумбийским наемникам

Отставной военный Инкапье заявил об отправке ВСУ колумбийцев на передовую
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправляют колумбийцев без боевого опыта и специальной подготовки на передовую. Об этом РИА Новости рассказал отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье, ранее занимавшийся вербовкой колумбийцев на воинскую службу на Ближнем Востоке.

По его словам, наемники прибывают на территорию Украины, и уже через два-три дня их отправляют в зону боевых действий. Колумбийские бойцы проводят очень мало времени в гарнизонах после прибытия, добавил он.

Инкапье указал, что наемников не держат в безопасных районах и не поручают им сопряженные с меньшим риском задачи, например, охрану воинских частей или тыловое обеспечение.

«Их подготовка заключается в том, что их помещают в военную часть, выдают винтовку, и через несколько дней отправляют в зону боевых действий. Я полагаю, что [у ВСУ] нет времени никого обучать», — высказался собеседник агентства.

Ранее Данте Инкапье раскрыл число потерь среди колумбийских наемников на Украине. По его словам, эта цифра ужасает. При этом власти не признают информацию, ее также не предают огласке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стал известен победитель конкурса «Интервидение»: им оказался певец из Вьетнама. Что важно знать о нем и его победе?

    Украинский пленный рассказал о принудительной мобилизации

    США отказались приглашать на форум о демократии в ООН

    Трамп рассказал о предстоящих встречах с лидерами на Генассамблее ООН

    Российским пенсионерам рассказали о возможности получить доплаты к 1 октября

    Отставной военный рассказал об отношении ВСУ к колумбийским наемникам

    В США заявили о риске проиграть Китаю в лунной гонке из-за SpaceX

    Пушков ответил на слова Стубба об отсутствии у РФ права голоса по гарантиям безопасности

    Певица из США впервые прокомментировала срыв выступления на «Интервидении»

    Найдены следы неизвестного астероида

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости