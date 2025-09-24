Экономика
13:42, 24 сентября 2025

В доме российского города повесили цепь на пандус и объяснили это воспитательными целями

В Альметьевске управляющая компания повесила на пандус в доме цепь
Мария Черкасова

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

В одном из домов Альметьевска, Татарстан, управляющая компания (УК) повесила на пандус цепь с замком и объяснила это воспитательными целями, сообщает «Подъем».

Инцидент произошел в доме 52 по улице Гафиатуллина. Жильцы пожаловались, что матерям с колясками и женщине, у которой травма таза и позвоночника, «приходится мучаться», потому что УК «Альметьевск» повесила на пандус цепь и замок.

В самой компании рассказали, что так позаботились о самих жителях. «Пандус всегда открыт. Просто вчера его закрыли на замок, потому что одна мама там пандус опускает вниз, а наверх не поднимает», — рассказали там, добавив, что из-за этого пенсионеркам неудобно пользоваться лестницей — для прохода остается мало места. Представители УК уточнили, что замок повесили по вторник, 23 сентября, а к вечеру сняли. Также было вывешено объявление с просьбой пользоваться пандусом правильно.

Ранее инвалид первой группы из города Соликамска Пермского края рассказала, что на протяжении девяти лет ей приходится ползать по подъезду, где нет пандуса, чтобы добраться до своей квартиры. По словам женщины, в администрации ей предложили установить устройство за свой счет.

