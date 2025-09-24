В Еврокомиссии раскрыли сроки создания «стены дронов»

Еврокомиссар по обороне Кубилюс: «Стена дронов» будет готова через год

Европейская «Стена дронов» для отслеживания и нейтрализации беспилотников будет готова через год. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в интервью Euractiv.

Кубилюс сообщил, что система может быть развернута «где-то через год» и будет отражать атаки и «провокации». Он подчеркнул, что у Европы в настоящее время «недостаточно возможностей для обнаружения беспилотников».

«Может быть, у нас есть хорошие средства для обнаружения истребителей и ракет, но у дронов своя специфика: они летают очень низко и они очень маленькие», — отметил еврокомиссар.

15 сентября издание El País со ссылкой на источники сообщило, что в ЕС обсуждают идею создания «стены дронов», которые будут отслеживать и нейтрализовать вражеские воздушные объекты.