В Европе призвали работать для достижения сделки по Украине

Глава МИД Италии Таяни предложил работать, чтобы достичь сделки по Украине

Чтобы достичь договоренности по урегулированию украинского кризиса, «нужно работать». С таким заявлением выступил глава МИД Италии Антонио Таяни в беседе с журналистами РИА Новости.

По словам руководителя итальянской дипломатии, при желании в этой связи нет «ничего невозможного».

«Мы должны работать ради мира. Наша цель — достичь его. Нет ничего невозможного, если ты этого хочешь», — пояснил Таяни на полях ГА ООН.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал главное условие окончания украинского конфликта. Как добавил чиновник, мир будет зависеть от большого соглашения, к которому должны прийти России и США.

Между тем, в своем заявлении депутат бундестага Севим Дагделен говорила, что Запад сознательно препятствует миру на Украине. Таким образом, по ее мнению, Европа хочет «любой ценой продолжить боевые действия на Украине».