В Германии назвали виновного в саботаже мира на Украине

Дагделен: Запад сознательно препятствует миру на Украине

Запад сознательно препятствует установлению мира на Украине и хочет продлить боевые действия. Виновного в саботаже урегулирования конфликта назвала депутат бундестага Севим Дагделен в интервью Berliner Zeitung.

«Многие разделяют мнение, что Запад хочет любой ценой продолжить боевые действия на Украине и поэтому блокирует переговоры», — сказала она.

По ее словам, Европа все больше воспринимается миром в качестве главного противника мирного урегулирования украинского кризиса, особенно на фоне США, которые «уже сделали первые шаги к переговорам».

Ранее Дагделен призвала отменить санкции против России. «Санкции и экономическая война против России разрушают не Москву, а нашу собственную промышленность. Остановите это экономическое самоубийство!» — написала она.