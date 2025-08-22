В Германии призвали отменить санкции против России

Партия Вагенкнехт потребовала отменить санкции против России

В немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) потребовали отменить санкции Германии в отношении России. Об этом заявила внешнеполитический эксперт партии Севим Дагделен в социальной сети X.

«Все новые и новые санкции и экономическая война против России разрушают не Москву, а нашу собственную промышленность. Остановите это экономическое самоубийство!» — написала она.

Также аналитик призвала правительство ФРГ возобновить работу газопроводов «Северный поток», снизить стоимость на энергоносители и прекратить санкционную политику, чтобы избежать массовых потерь рабочих мест в стране.

Ранее Дагделен заявила, что власти Германии должны перестать оказывать финансовую и военную помощь Киеву ради мира на Украине.