Дагделен: Германия должна прекратить помощь Украине для урегулирования конфликта

Власти Германии должны перестать оказывать финансовую и военную помощь Киеву ради мира на Украине. Об этом заявила эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Севим Дагделен в интервью ТАСС .

Она подчеркнула, что прекращение поддержки стало бы наиболее разумным вкладом Берлина в урегулирование украинского конфликта. «Отказываясь от участия в дипломатических инициативах, канцлер [ФРГ Фридрих] Мерц внес значительный вклад в международную изоляцию Германии и Европы», — отметила эксперт.

Она добавила, что ФРГ является неподходящей площадкой для проведения мирных переговоров по Украине, поскольку правительство страны встало на сторону Киева «в этой прокси-войне».

Ранее Дагделен призвала украинского президента Владимира Зеленского отказаться от максималистских требований. По ее словам, от этого зависит успех его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

