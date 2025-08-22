Эксперт Дагделен: Зеленскому нужно отказаться от максималистских требований

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского будет успешной при условии отказа украинского главы от максималистских требований. Об этом в интервью ТАСС заявила эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Севим Дагделен.

По ее мнению, встреча двух лидеров должна пройти в нейтральной стране глобального Юга. Страны Европейского союза (ЕС) и НАТО не могут претендовать на ее проведение, поскольку они стали «сторонами конфликта из-за поставок оружия». Дагделен отметила, что Брюсселю придется отказаться от «иллюзий» о возможном заключении третьего минского соглашения, которое позволит Киеву снова перевооружиться и взять реванш.

Она отдельно подчеркнула, что переговоры не будут иметь смысла, если Зеленский решит «настаивать на максимальных требованиях». «Это не принесет мира, да и не может», — заключила Дагделен.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев не планирует проводить референдум по территориальным уступкам Москве. Он выразил уверенность, что вопрос о территориях может быть разрешен только в результате переговоров Путина и Зеленского.