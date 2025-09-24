В Германии сделали мрачный прогноз об Украине

Варвик: Положение Украины в конфликте может ухудшиться еще сильнее

Положение Украины в конфликте может ухудшиться еще сильнее, что способно привести к открытой войне России и НАТО. Мрачный прогноз дал немецкий политолог Йоханнес Варвик в интервью газете Berliner Zeitung.

«Конфликт вполне может обостриться еще больше — для Украины, где ситуация, возможно, будет еще хуже, или же он может перерасти в открытый конфликт между НАТО и Россией. Возможно и то, и другое», — считает он.

По его словам, НАТО уже прямо участвует в противостоянии с РФ, активно помогая Киеву. Предотвратить ухудшение ситуации могут только продуктивные мирные переговоры, заключил эксперт.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио высказался о завершении конфликта на Украине. «Война не может закончиться военным путем. Она закончится за столом переговоров», — сказал он.