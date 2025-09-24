Мир
01:02, 24 сентября 2025Мир

Рубио высказался о завершении конфликта на Украине

Рубио: Конфликт на Украине завершится за столом переговоров, а не на поле боя
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Конфликт на Украине завершится не военным путем, а за столом переговоров. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.
Об этом на заседании Совбеза ООН по Украине заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Война... не может закончиться военным путем. Она закончится за столом переговоров», — сказал он.

Рубио добавил, что президент США Дональд Трамп вложил много времени и сил в завершение конфликта на Украине.

Сам глава Белого дома оценил сроки завершения конфликта на Украине. По его мнению, конфликт будет продолжаться еще очень долго. «Очень тяжелые бои. Кажется, что это еще долго не закончится», — заявил он.

    Все новости