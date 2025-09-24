Рубио высказался о завершении конфликта на Украине

Рубио: Конфликт на Украине завершится за столом переговоров, а не на поле боя

Конфликт на Украине завершится не военным путем, а за столом переговоров. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Война... не может закончиться военным путем. Она закончится за столом переговоров», — сказал он.

Рубио добавил, что президент США Дональд Трамп вложил много времени и сил в завершение конфликта на Украине.

Сам глава Белого дома оценил сроки завершения конфликта на Украине. По его мнению, конфликт будет продолжаться еще очень долго. «Очень тяжелые бои. Кажется, что это еще долго не закончится», — заявил он.