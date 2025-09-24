Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:38, 24 сентября 2025Россия

В Кремле анонсировали встречу Путина с главой Запорожской области на фоне ситуации на АЭС

Песков: Путин проведет встречу с главой Запорожской области Балицким
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Евгений Балицкий

Евгений Балицкий. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин встретится с главой Запорожской области Евгением Балицким на фоне ситуации на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Встречу анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По данным Пескова, встреча состоится 24 сентября в Кремле. Темы предстоящей беседы он не раскрыл.

«24 сентября у него на приеме губернатор Запорожской области Евгений Балицкий», — обозначил официальный представитель Кремля, добавив, что другие встречи президента на сегодняшний день являются не публичными.

Ранее сообщалось, что во вторник, 23 сентября, АЭС отключили от внешней линии энергоснабжения из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). С территориии станции также эвакуировали сотрудников Международного агентства по атомной энергии. Директор по коммуникациям Евгения Яшина назвала ситуацию с отключением последней линии электроснабжения АЭС критичной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина сбросила на российские объекты управляемые авиабомбы и направила катера с десантом

    В Кремле ответили на предложение Трампа сбивать российские самолеты

    Стало известно первое решение суда по иску на 1,5 миллиарда рублей против Пугачевой

    Крупнейший стриминговый сервис России масштабно обновился

    В доме российского города повесили цепь на пандус и объяснили это воспитательными целями

    Стало известно о пожаре в ряде российских многоэтажек после падения обломков дронов ВСУ

    Залужный посоветовал ВСУ готовиться к ухудшению ситуации на фронте

    Пострадавшие в ДТП в Турции россияне пожаловались на боли в теле и потерю памяти

    Школьников накормили фалафелем с человеческими фекалиями

    Россиянам перечислили самые аварийные иномарки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости