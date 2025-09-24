В Кремле анонсировали встречу Путина с главой Запорожской области на фоне ситуации на АЭС

Президент России Владимир Путин встретится с главой Запорожской области Евгением Балицким на фоне ситуации на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Встречу анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По данным Пескова, встреча состоится 24 сентября в Кремле. Темы предстоящей беседы он не раскрыл.

«24 сентября у него на приеме губернатор Запорожской области Евгений Балицкий», — обозначил официальный представитель Кремля, добавив, что другие встречи президента на сегодняшний день являются не публичными.

Ранее сообщалось, что во вторник, 23 сентября, АЭС отключили от внешней линии энергоснабжения из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). С территориии станции также эвакуировали сотрудников Международного агентства по атомной энергии. Директор по коммуникациям Евгения Яшина назвала ситуацию с отключением последней линии электроснабжения АЭС критичной.